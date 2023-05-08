З вишитими іменами дітей: тернопільський гурт TVORCHI з’явився на відкритті Євробачення у символічних костюмах. ФОТО

Вже у вівторок, 9 травня, у Ліверпулі глядачі побачать виступи перший півфіналістів.

Пісенний конкурс “Євробачення-2023” офіційно розпочався – 7 травня у британському місті Ліверпуль відбулася церемонія відкриття музичної першості, повідомляє ТСН.

“Бірюзовим” хідником крокували представники з 37 країн світу, серед них і Україна, від імені якої Велика Британія приймає конкурс. Атмосфера біля Сент-Джордж-Голл була дуже емоційною, адже усі єврофани з нетерпінням чекали побачити своїх фаворитів. Серед натовпу можна було побачити багато синьо-жовтих прапорів, які глядачі принесли на підтримку України.

Ведучими стали британська спортсменка Сем Квек та український телеведучий Тимур Мірошніченко.

Представники України, гурт TVORCHI, з’явилися на хіднику у дуже символічних образах. Музиканти обрали костюми з поєднанням червоного та чорного кольорів, на яких були вишиті імена та вага дітей, які народилися під час війни раніше часу. Зараз колектив допомагає збирати кошти на інкубатори інтенсивної терапії, щоб врятувати їхні життя.

Запам’яталася глядачам і ефектна поява гурту Let3 з Хорватії. Музиканти епатували публіку появою у об’ємних сукнях та на підборах.

Вбрання учасників колективу поєднувало кольори хорватського прапору, а ось соліст Let3 був одягнений у синьо-жовтих кольорах. Таким чином музикант хотів продемонструвати свою підтримку українцям.

У фотозоні Let3 скинули свої сукні та, залишившись у кринолінах, продемонстрували білі майки з зображенням дітей з закритими очима.

Також своєю появою на церемонії потішила шанувальників співачка Loreen зі Швеції. 2012 року вона вже здобула перемогу на пісенному конкурсі та, за прогнозами букмекерів, має усі шанси зробити це і цього року.

Запам’яталася глядачам і поява учасниці з Польщі BLANKA. Вона обрала для церемонії топ та пишну спідницю неоново-зеленого кольору, на подолі якої красувався величезний напис – BEJBA (Бейба).

Запалили глядачів під час своєї появи яскраві дівчата з Іспанії. Blanca Paloma станцювала просто на сходинках разом зі своїм балетом.

Справжній перформанс під час фотосесії влаштував фінський репер Käärijä. Спочатку увагу привернув його яскравий костюм з шипами, а потім – зухвала поза, в якій вони з колективом робили фото.

Співачка з Ізраїлю Noa Kirel на відкритті “Євробачення-2023” продемонструвала свою гарну фігуру у дуже відвертому та містичному образі у сріблястих кольорах.

Останньою на бірюзовий хідник вийшла представниця країни-господарки Великої Британії Mae Muller. Співачка приголомшила своїм закритим образом небесно-голубого кольору.

Нагадаємо, TVORCHI боротимуться за перемогу на “Євробаченні-2023” вже 13 травня.