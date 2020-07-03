В п’ятницю, 3 липня на вулицях обласного центру відбулися відпрацювання патрульних спільно з працівниками муніципальної поліції.

Основна мета такого заходу – очистити вулиці Тернополя від автомобілів, які припарковані з порушенням правил дорожнього руху.

Як зазначив начальник Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, працівники підрозділу мають право евакуювати автомобіль, який припаркований в заборонених місцях.

– В кодексі України про адміністративні правопорушення є вичерпний перелік причин евакуювання автомобіля, серед них зупинка транспортного засобу безпесередньо на перехресті або ж якщо авто перешкодає руху інших транспортних засобів й на місці відсутній водій. Інспектори виносять постанову про правопорушення та оформляють відповідні документи для евакуації авто на арештмайданчик, – зазначив начальник.

У випадку, якщо водій присутній на місці події, евакуація авто не проводиться. Поліцейський виписує водієві штраф, а він повинен прибрати автомобіль з місця, де паркування, зупинка чи стоянка заборонені.

На відміну від патрульних, яким обов’язково необхідно відібрати два пояснення свідків про порушення, працівникам муніципальної поліції достаньо зробити фото та відеофіксацію місця правопорушення та оформити відповідні документи.

Інспектор патрульної поліції Марія Щурко розповіла, що для проведення процедури евакуювання необхідно скласти акт огляду транспортного. В ньому зазначаються відомості щодо наявних лакових пошкоджень після чого автівку переміщують у спеціально відведене місце.

На місці, де знаходився автомобіль, працівники муніципальної поліції залишають листівку-повідомлення про здійснену евакуацію та куди звертатися за більш детальною інформацією.

Власнику транспортного засобу необхідно заплатити не лише штраф в розмірі 510 гривень за правопорушення, а й за послуги евакуатора та зберігання автівки.

До речі, з 3 липня запрацював новий арештмайданчик на вулиці Бережанській, куди можна помістити близько 70 автомобілів. Доправлятимуть туди й авто, які потрапили в ДТП, водії яких перебували в стані алкогольного сп’яніння та інше.

Контактні номери за якими можна дізнатися , де знаходиться автівка: (0352) 40-04-46, 098-350-67-00.