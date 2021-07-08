З вінками і хороводами: у Тернополі відсвяткували Івана Купала. ФОТО

Оригінальне святкування з нагоди Івана Купала влаштували у Тернополі. Люди поважного віку згадували традиції, співали пісні, збирали цілющі трави та плели вінки, котрі потім спускали на воду.

Івана Купала — давнє язичницьке свято, яке прославляє вогонь, воду та літні трави за допомогою купальських образів. Люди збираються біля річки і веселяться, щоб прогнати все зле, набратися сил. Свято для літніх людей у Тернополі організував міський територіальний центр.

«Це була нагода гарно провести час, згадати традиції нашого народу. Загалом це свято досить неоднозначне. Оскільки тут переплелися і християнські, і язичницькі традиції. Але воно має давнє походження, важливо пам’ятати традиції свого народу», – каже тернополянка Ірина Кошманюк.

Додамо, на Тернопільщині купальський вечір святкують кілька днів поспіль. У Чорткові молодь стрибає через багаття й проводить обряд на конях зі смолоскипами. А також запланований квест з пошуку квітки папороті.