З військовими почестями: на Тернопільщині провели в останню путь загиблого бійця Володимира Яськіва. ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 14 липня, у селищі Великі Бірки, що на Тернопільщині, попрощалися із загиблим на Сході 44-річним військовим Володимиром Яськівим.

О 10.00 годині відбувся чин похорону в церкві святої Параскевії П’ятниці, а в 11.00 годині місцеві жителі, військові та родичі прощалися із загиблим біля пам’ятника Тарасу Шевченку в центральній частині селища Великі Бірки, опісля того, тіло померлого повезли на цвинтар для поховання.

Сотні жителі селища Великі Бірки, а також Тернопільського району йшли за труною, несли квіти, вінки та лампадки, деякі люди стояли на колінах. Володимира Яськіва поховали у закритій труні, пишуть Тернополяни.

Чин похорону здійснив Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василь Семенюк.

Співчуття рідним та близьким та вічна пам’ять Герою…

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