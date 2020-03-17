Скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом спроби переміщення через митний кордон України культурної цінності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратура Тернопільської області.

За версією слідства, 2 жителі Тернопільщини планували переправити через державний кордон України старовинну книгу з релігійної тематики, проте їм завадили правоохоронці. Відповідно до експертних оцінок предмет контрабанди має історичну та культурну цінність. Мова йде про «Часослов», виданий у 1861 році в Успенській Лаврі у Почаєві.

Розслідування за ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 (замах на контрабанду) Кримінального кодексу України завершено.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.