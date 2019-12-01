У Залужжі на Шумщині невідомі пограбували храм святих апостолів Петра і Павла Православної Церкви України. Вони проникли до храму через бічні двері, збивши навісний замок і вибивши серцевину у врізному.

28 листопада 2019 року церковний староста виявив, що Петро-Павлівського храму зникли дві старовинні ікони – Богородиці та святих апостолів Петра і Павла, а також срібний хрест. Останній раз віруючі бачили вкрадені святині 24 листопада, коли закінчилося Богослужіння, повідомляють у Тернопільській єпархії ПЦУ.

Як повідомив Шумський благочинний прот. Миколай Бабій, на місце події викликали поліцію, порушено кримінальне провадження, тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб злочинців.

Нагадаємо, що релігійна громада Залужжя в лютому цього року перейшла з УПЦ Московського патріархату до Православної Церкви України. 27 вересня, у свято Воздвиження Чесного й Животворчого Хреста Господнього, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архієрейським візитом відвідав Залужжя. Після Літургії владика Нестор разом із духовенством освятив хрест усім борцям за волю України, встановлений громадою біля входу до храму.

Зауважимо, що пограбування храму в Залужжі не перший прикрий випадок протягом останнього часу. Так, нещодавно зі Свято-Юріївського храму в Брикові, громада якого відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» перейшла з Московського Патріархату до Помісної Православної Церкви України, викрали часточку Животворчого Хреста. Поки що поліція не знайшла зловмисників.

У ніч з 11 на 12 липня 2019 року невідомі вчинили напад на храм Преображення Господнього у селі Гніздичному Збаразького району. Розбивши вікно, вандали проникли у храм, де осквернили найбільші святині, а також викрали ікону Почаївської Матері Божої.

У ніч на Благовіщення, з 6 на 7 квітня 2019 року, невідомі вчинили напад на храм Святої Трійці на Божій горі, що біля села Великі Бережці Кременецького району. Нападу вандалів зазнав не тільки храм. У печері під храмом вони понищили ікони Спасителя, Божої Матері, Святого Миколая. Від нападу невідомих постраждала і старовинна ікона «Христос і вівці» на підйомі до храму: на обличчі Спасителя намалювали перевернуті хрести.