Білий автомобіль на іноземних номерах, який стоїть в дворі багатоквартирного житлового будинку №20 по вулиці Івана Франка транспортують на арештмайданчик. Таке рішення прийняли на виконавчому комітеті 20 липня.

– На звернення Тернопільського РЕМу постійно діюча робоча група виїхала на місце та виявила автомобіль білого кольору марки «Рено» на іноземній реєстрації, – розповів Ігор Максимів, начальник управління муніципальної інспекції. – Автомобіль перебуває у занедбаному стані: побитий, розкомплектований, відчинений та в ньому проживав безхатько. Враховуючи те, що автомобіль перебуває біля адміністративної будівлі Тернопільського РЕМу та поблизу житлових будинків, він може нести небезпеку, в тому числі загоряння транспортного засобу. Тому даним рішенням пропонуємо перемістити його на арештмайданчик до встановлення власника. Опитавши мешканців прилеглих будинків, встановити власника транспортного засобу не вдалося. По документах також неможливо встановити власника, оскільки автомобіль перебуває на іноземній реєстрації та невідомо хто його ввіз на територію України.

Забрати автомобіль з двору на вулиці Франка постійно діюча робоча група має впродовж 10-ти днів. Комунальне підприємство «Тернопільелектротранс», приватне підприємство «Наш дім» та ТОВ «Техно-Буд-Центр» мають надати для цього спеціалізовану техніку. Послугу з евакуації автомобіля оплатить управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Його працівники також мають привести місце, де був траспортний засіб, до належного стану.