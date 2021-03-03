Зведений загін поліцейських відправився з Тернополя в зону операції об’єднаних сил. Тридцять правоохоронців змінять своїх колег, котрі вже понад два місяці служать на Східній Україні.

З нагоди відправлення на службу у Тернополі влаштували урочистості. Попрощатися з бійцями прийшли їхні рідні, представники влади, на щасливу дорогу правоохоронців поблагословили священики. З настановами про дотримання дисципліни та порядку до поліціянтів звернувся начальник головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.

“Два місяці ви перебуватимете в бойових умовах, у ваших руках буде зброя, тому дотримання законності та дисципліни – найперша і найголовніша вимога. Бережіть своє життя та життя своїх товаришів. Не забувайте, у будь-яких ситуаціях, навіть конфліктних, ви маєте діяти виключно в рамках закону. Також не забувайте дотримуватися усіх визначених карантинних вимог і заохочуйте до цього інших”.

Тернополяни побажали поліціянтам повернутися у незмінному складі.