Військову форму та розвантажувальні системи для Збройних Сил України передали 23 травня з Тернополя.

Першу партію комплектів для військовослужбовців з Тернопільщини, які відправлялися на передову передали у квітні. Зараз кількість переданих наборів становить вже 900 штук. Залишилось пошити ще 300 комплектів.

– Передаємо в черговий раз форму і розвантажувальні системи на ЗСУ, які комплектуються в Тернополі і їдуть на передову, – розповів Володимир Труш, голова ТОВА. – Загалом має бути 1200 комплектів форми. Тернопіль долучився до пошиття розвантажувальних систем. Форма, яку передаємо ЗСУ, придбана за кошти з резервного фонду міської ради і ТОВА, ми заплатили по 900 тисяч гривень. Залишилось ще передати 300 комплектів цього тижня.

Міський голова Сергій Надал зауважив, що постійно підтримує контакт з військовими, які повідомляють про актуальні потреби: форма, розвантажувальні системи, військова амуніція. Частково наші комунальні підприємства перепрофільовані і шиють розвантажувальні системи та амуніцію, а частково замовляють пошиття в інших областях.

Начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв повідомив, що комплекти отриманої форми передадуть у два стрілецькі батальйони, які незабаром відправляються на передову, а також її розподілять між підрозділами, що потребують такого забезпечення.