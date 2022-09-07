Волонтери центру «Допомога армії від Тернополя» вирушили у чергову поїздку на Донеччину та Дніпропетровщину. Також у цьому напрямку відправиться мобільна стоматологія. Лікарі надаватимуть медичну допомогу бійцям.

Українським захисникам волонтери везуть понад 40 посилок, які відправили рідні та друзі військових, – розповів координатор поїздки Василь Конько. Пакунки доставлятимуть за конкретними адресами. “Вирушаємо у чергову поїздку в напрямку Дніпропетровської та Донецької областей. Цього разу понад 40 посилок передали рідні та близькі нашим військовим. Також доукомплектовуємо автомобіль 500 комплектами військової форми, турнікетами, продуктами харчування тривалого зберігання, буржуйками, теплими речами, взуттям та іншим необхідним”.

Додамо, центр «Допомога армії від Тернополя» розпочав роботу 19 червня. Тоді відправили перші вантажі в області, де тривають бойові дії. Нині поїздки відбуваються кожні 10 днів. Жителі громади можуть передати військовим, які захищають Україну, адресні посилки.