Перші проводи на війну розпочалися на Тернопільщині. У дорогу чоловіків благословляють священики.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області виконують призов військовозобов`язаних та резервістів. Під час мобілізації громадяни повинні з`явитися до військової частини або на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях, повістках.

«На території Тернопільської області оголошено загальну мобілізацію. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу керівників, де вони перебувають на військовому обліку. Прошу вас, не чекаючи надходження повісток чи повідомлень, самостійно прибувати до ТЦК СП за місцем проживання! Разом переможемо», – наголосив начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Ігор Гусєв.

Додамо, загальна мобілізація триватиме на Тернопільщині протягом 90 діб. Жителів Тернопільщини закликають зголошуватися для захисту України.