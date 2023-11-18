Київські митники вилучили з кількох міжнародних поштових відправлень ікону знаменитої борисівської іконописної школи та 12 стародавніх автентичних предметів особистого благочестя і особистого вжитку археологічного походження.

Прямували вони з Київщини та Тернопільщини до США, повідомляють у Державній митній службі.

Експерти Національного музею історії України та Національного художнього музею України вже ідентифікували знахідки.

Це, зокрема:

ікона «Господь Вседержитель», (ХІХ-ХХ ст.), яка належить до борисівської іконописної школи;

бронзовий хрестик-енколпіон (ХІІ-ХІІІ ст.) з рельєфними зображеннями Христа, Богоматері та сцен Розп’яття, складається з двох частин. В таких хрестах на Русі зберігалися мощі святих.

Обидві цінності за кордон відправляли мешканці Київщини.

Одинадцять же металевих предметів, що знаходилися у міжнародному відправленні, яке прямувало з Тернопільщини до США, експерти ідентифікували як: бронзова підвіска-булла ІІІ ст. н.е., яка належить до черняхівської культури; сім бронзових натільних хрестиків і два ґудзики часів Русі – ХІ-ХІІІ ст. та мідний ажурний ґудзик ХVІІІ ст.

Всі предмети мають культурну цінність.

Варто нагадати, що слобода Борисівка, де виготовлена ікона, колись – крупний іконописний осередок на українській Слобожанщині, а нині – історико-культурне явище. Борисівські ікони вважаються унікальними за рахунок оригінальності техніки іконопису, декору, іконографічного трактування.

З-поміж виявленого вирізняються три предмети: рідкісний литий хрестик-тільник, з розміщеними в його центрі чотирма великими кільцями; хрестик з гравіруванням у вигляді соляних знаків – такими хрестами завершується хронологічний розвиток так званих хрестів скандинавського типу; а також цікавим є гудзик з конусоподібним перевернутим тулубом, що належить до малодослідженого типу (такі трапляються здебільшого на грабіжницьких інтернет-аукціонах).

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.

Стосовно громадян, які відправляли старовинні артефакти за кордон, Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Культурні та історичні цінності вилучено до винесення судом рішення у справах.