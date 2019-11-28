27 листопада на території Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні відбулись тактико-спеціальні навчання за участю сил та засобів Тернопільського гарнізону Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Як повідомляють в Управлінні, було залучено близько 30 чоловік особового складу та 6 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Захід організовано з метою тренування особового складу пожежно-рятувальної служби щодо ліквідації пожеж в медичних закладах, а також для відпрацювання дій працівників об’єкту щодо своєчасного оповіщення про пожежу, евакуації пацієнтів та персоналу, забезпечення збереження матеріальних цінностей та запобігання поширенню вогню.

За легендою навчань в одному з приміщень об’єкту виникла пожежа. Вогонь швидко набирав обертів, існувала загроза його розповсюдження на інші приміщення. Орієнтовна площа загорання становила 35 м.кв.

Під час тренувальної операції співробітники ДСНС здійснили розвідку, провели бойове розгортання із прокладенням магістральних ліній, евакуацію персоналу та пацієнтів, здійснили локалізацію та подальшу ліквідацію умовної пожежі.

Загалом, за словами керівника навчань, тренування пройшло успішно, рятувальники довели свою готовність діяти за призначенням.