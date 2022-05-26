З тернопільського ставу дістали кошенят у пакеті: для них шукають дім. ФОТО

Якісь нелюди викинули у тернопільський став маленьких кошенят.

Тварини були у пакеті, тож не мали шансів вижити. Втім, небайдужий чоловік, що проходив повз, помітив пакет і дістав чотирилапих.

Про це повідомили у ГО “Ноїв ковчег”. Тепер зоозахисники шукають кішку, яка зможе їх вигодувати, а згодом планують знайти для пухнастиків господарів.

“Щойно з озера чоловік витягнув кошенят в пакеті!

Потрібна годуюча кішка або людина яка вигодує кошенят.

В майбутньому прилаштуємо, стерилізуємо, допоможемо.

Ким потрібно бути щоб таке творити? Вони вже оченята відкрили, вік близько 2-х тижнів.

0969945095 вайбер”, – ідеться у повідомленні.