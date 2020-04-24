Наркотичні речовини у твердих, рідких, кристалічних та порошкоподібних формах, спецобладнання для виготовлення синтетичних наркотиків, ваги, засоби для фасування, гроші, довідники з адресами та два автомобілі – усе це під час п’ятнадцяти санкціонованих обшуків вилучили оперативники Тернопільщини.

Працівники управління стратегічних розслідувань спільно з слідчими ГУНП в Тернопільської області та бійцями спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури виявили та знешкодили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.

За словами начальника УСР Василя Джиджори, підозрювані – п’ятеро уродженців Тернопільщини. Організатор незаконного бізнесу – раніше судимий за вбивство тернополянин. У спільники чоловік взяв друзів та родичів, які неодноразово притягувалися до відповідальності за наркозлочини. Кожен учасник нарколабораторії виконували чітко поставленні завдання.

– Впродовж 2019 – 2020 років в рамках кримінального провадження здійснювалося документування злочинної групи з ознаками організованості, яка впродовж всього часу займалася виготовленням та збутом психотропної речовини – амфетаміну та інших наркотичних засобів.

Учасники групи, каже Василь Джиджора, для облаштування нарколабораторії знайшли відповідне приміщення в межах Тернополя, яке добре провітрювалося, облаштували його та розпочали виготовлення заборонених небезпечних психотропних речовин.

– Об’єми нарколабораторії були досить суттєвими, масштаби виготовлення наркотичних речовин ми встановлюємо. Але можу сказати, що це багато і попередньо ми намагаємося підрахувати кількість, яку вони виготовляли за місяць.

Безпосередньо за виробництво та збут наркотичного засобу відповідав організатор та двоє спільників, допущених до даного процесу. В подальшому готові наркотичні речовини інші співучасники реалізовували наркозалежним особам Тернопільської області. За грам готового амфетаміну просили шістсот гривень. Гроші покупці перераховували на картки підставних осіб.

– Інгредієнти учасники замовляли через інтернет, а отримували на одному із поштових відділень обласного центру на прізвища неіснуючих людей, – каже слідчий ГУНП в Тернопільській області Богдан Бондар.

Амфетамін варили з ртуті, спирту, оцту та інших прекурсорів, які негативно впливають на організм людини. Саме такі наркотики вживав і житель Тернополя Юрій. Чоловік каже, що синтетичні наркотики за два роки зруйнували повністю його тіло та обличчя.

– Наслідки можете бачити зараз. Два роки я ним коловся. Це кислота – це колете в вену кислоту. і я був не те що жовтий, я був чорний. За 2 роки він мене повністю з’їв. Імунітет був в мінусі. Любий нежить міг загнати до гробу. В мене зуби почали самі випадати і утворювалися ями. Через дірку пішло зараження кістки челюсті верхньої. Щелепа почала гнити.

Таких лабораторій, каже Василь Джиджора, на території Тернополя ще не було. Фігуранти варили амфетамін за рецептами, знайденими в інтернеті.

22 квітня організатора та двох учасників угруповання правоохоронці затримали згідно статті 208 КПК, ще двом співучасникам групи готується підозра згідно частини 2 статті 307 ККУ.