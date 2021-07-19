Борис належить до людей, яких де не посій, усюди вродить. Коли був юнаком, не встиг закінчити ПТУ, як через крадіжки потрапив за ґрати. Суддя пошкодував безвусого злодія і дав шанс виправитись – замість позбавлення волі призначив 2 роки іспитового строку.

Та не минув і рік, як п’яненький хлопчина спочатку на автозаправній станції Старого Скалата вчинив розбірки, а місяць потому побив вікна й заліз до хати своєї дівчини ніби для розмови. Коли ж його нарешті виставили надвір, почав кидати дрова у вікна, при цьому найбільше постраждала саме кохана. У підсумку отримав реальні два з половиною роки тюрми, повідомляє “Номер один“.

Звільнившись із місць позбавлення волі, молодик ніби взявся за розум: працевлаштувався, одружився і з задоволенням бавився з дітьми. Тим паче, що в молодій родині, одне за одним, їх народилося троє.

Однак сімейна ідилія тривала недовго, адже попри все Борис любив ледь не з самого ранку «розігріти» себе пивком. Щоправда, на роботі це робив потайки, а от увечері вдома відривався по повній, наливаючи хмільного напою по самі вінця.

Отож на початку червня 2020-го вже у сутінках він разом із друзями приїхав на ту саму автозаправку в Старому Скалаті, де колись кинув пляшку в оператора. От і того разу приїхав придбати ще пару пляшок «Опілля».

Варто сказати, що після тюремних «університетів» Борис почав ще більш цинічно й зневажливо ставитись до оточуючих.

Не дивно, що й того разу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітно хитаючись від вжитого вже алкоголю, вийшов він зі своєї «Славути». У цей момент на заправку плавно заїхала автомобілем «Акура» добродійка Алла. Залишивши авто, дівчина попрямувала до оператора. Не в змозі відвести погляд від чорного авто, Борис почав кидати образливі репліки на адресу невідомої жінки. А коли та різко зауважила, що це не його справа, звідки в неї авто, взагалі брудно обматюкав її. У відповідь дівчина крижаним голосом попросила зека не загороджувати їй дорогу.

«Я тоді зараз від’їду!» – багатозначно кинув п’яненький хуліган, увімкнув мотор і з розгону врізався в чужу машину.

Задоволено регочучи, Борис запалив цигарку і спостерігав, як дівчина з перекошеним від злості та водночас страху обличчям сидить у салоні й розгублено щось каже своїй подрузі-пасажирці.

У цей момент увагу бешкетника привернув молодик, який, стоячи неподалік, із роззявленим ротом спостерігав за всіма подіями. Чомусь це страшенно розізлило рецидивіста. Озирнувшись навсібіч, він схопив вогнегасник і з розмаху вдарив ним юнака по обличчю. Той схопився за розбиту голову та впав, а розлючений галабурдник продовжував ногами наносити удари по голові. На щастя, сам похитнувся і ледве не впав, залишивши закривавленого потерпілого лежати на брудному асфальті. Своїми ударами він вибив і надколов юнакові 18 зубів! Плюс ще завдані численні травми та синці. Судовою медекспертизою завдані травми було кваліфіковано як легкі з короткочасним розладом здоров`я тілесні ушкодження. Тим часом за фактами порушення громадського порядку, вчиненими особою, раніше судимою за хуліганство (ч.3 ст. 296 КК України), поліція порушила кримінальне провадження. Усвідомлюючи, що він знову може потрапити за ґрати, рецидивіст примирився з потерпілими та уклав угоду про визнання винуватості у вчиненні нетяжкого злочину з прокурором.

Розглянувши матеріали даної справи, Збаразький районний суд угоду про примирення затвердив і, відповідно до її умов, призначив рецидивістові 4 роки позбавлення волі. Однак на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування основного покарання з випробуванням і призначив 2 роки іспитового строку та зобов’язав періодично реєструватися в органах із питань пробації і без дозволу не залишати місця проживання та роботи, не виїжджати за кордон.

З етичних міркувань усі імена дійових осіб у публікації змінено.

Олена Густенко, Номер один