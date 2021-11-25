В одній зі шкіл Обухова, що на Київщині, вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках.

Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатись, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам, повідомляє ТСН.

Бабуся другокласника пані Катерина каже, що була шокована вчинком вчительки, коли онук розповів, що Лариса Михайлівна била його головою об парту й унього йшла кров у роті.

“Я одразу ж там у вестибюлі йому отак вивернула губу, а там побите зубами”, – додала бабуся.

Її онук навчається в обухівському ліцеї №4 у 2-Б. Дитину вона виховує сама. Дмитрик, каже, сирота: батько помер, а мати покинула.

“Ввечері вона подзвонила мені, я й кажу: “Лариса Михайлівна, не бийте більше Діму”. Вона почала істерично кричати”, – розповідає жінка.

Школа, звісно, не хотіла розголосу, проте бабуся про цькування з боку вчительки мовчати не стала.

“Вона почала мене просити не йти нікуди, мовляв, ми все владнаємо. І Вікторія Михайлівна почала просити, і секретарка… Ні, кажу, я піду”, – зазначила бабуся Дмитрика.

І Дмитро не єдиний, хто потрапив під гарячу руку вчительки. Стусани, приниження , жорстокість. Діти постійно скаржаться на агресивну поведінку педагога і навіть відмовляються ходити до школи.

Один з учнів теж сказав мамі, що їхня вчителька дуже кричить: і на нього, і на інших діток.

Після цього одна з мам другокласника вирішила ходити до школи та слухати під дверима, як проводять уроки. І була шокована виховною бесідою шкільного психолога з дітьми. Зі слів мами, дітей просили нічого не розповідати батькам.

Проте у директорки школи на це своя думка: “У нас працює дуже хороший, професійний психолог і це був урок-гра. Він проводиться у всій початковій школі, це не тільки у цьому класі . Йшлося і про друзів, і про дружбу, і про те, що секрети, які вам довірив друг, не можна розповідати”.

Аби домогтись справедливості, батьки об’єдналися з активістами і написали заяву про булінг до поліції та адміністрації школи.

У школі відреагували. “Звичайно, ситуація абсолютна неприпустима для освітнього закладу і, як тільки було звернення батьків, ми, відповідно до законодавства, скликали комісію нашу шкільну, запросили всіх учасників, тих людей, які були зазначені у цій заяві, зібрали з них усі покази. Що могли на рівні школи, ми зробили”, – запевнила директорка обухівського академічного ліцею №4 Вікторія Марченко.

Учителька тим часом продовжує працювати у школі, хоча юрист ГО “Батьки SOS” Роман Бондаренко запевняє: директор має право самостійно приймати рішення про звільнення.

“Директор має усі повноваження, щоб, згідно із законом, припинити це жорстоке поводження з дітьми раз і назавжди та звільнити цього вчителя за аморальний проступок. Якщо директор цього не робить, а починає переводити відповідальність на поліцію, значит директор покриває жорстоке поводження і боулінг”, – упевнений фахівець.

Експерт наголошує, що у подібних ситуаціях спілкуватися зі школою, управлінням освіти батькам потрібно виключно у письмовій формі, адже тоді школа зобов’язана буде розібратися та надати письмову відповідь.

Досить часто батьки приходять на розмову до вчителя, до директора і ця розмова закінчується нічим, а потім, коли проходить деякий час, виявляється, що батьки нібито не зверталися, бо це ніде не зафіксовано.

Та головна порада – дослухатися до власних дітей, звертати увагу на зміну у їхній поведінці і розпитувати, що відбувається у школі.

Якщо батьки не будуть реагувати, це продовжуватиметься з року в рік.

Тож чи мав місце вчительський булінг у цій школі, вирішуватиме поліція, а потім суд. Як мінімум вчителю загрожує догана чи звільнення. Якщо ж притягнуть до адміністративної відповідальності, то буде штраф до 3400 гривень або громадські роботи.