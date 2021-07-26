Патрульні та небайдужі тернополяни надали допомогу 67-річному чоловікові, який знепритомнів.

Вчора, близько 17-ї години, патрулюючи вулицею Руською, на одній із зупинок, поліцейські помітили чоловіка, який лежав на асфальті. Біля нього вже стояли декілька людей, які намагалися допомогти. Інспектори також одразу поспішили на допомогу.

Чоловік був без свідомості, але дихав, з рани на голові сочилася кров. Ймовірно, розсічення сталося під час падіння. Перехожі розповіли інспекторам, що чоловік йшов та просто впав посеред вулиці. Бригаду швидкої медичної допомоги на момент розмови уже викликали.

Патрульні до приїзду лікарів надали постраждалому домедичну допомогу: привели чоловіка до тями, обробили та перев‘язали рану.