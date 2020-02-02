Від початку роботи на новій посаді прокурор Тернопільської області Петро Бойко одним із пріоритетів поставив для себе спілкування з людьми.

Під час прес-конференції він повідомив, що здебільшого люди звертаються з питань здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень.

– Максимально наблизив можливість звернення людей безпосередньо до мене, як до прокурора, – зауважив Петро Бойко. – Маю надію, що запрацює «циганське» радіо, і люди будуть розказувати, що до мене можна і треба йти. Слухаю кожного. Вже вислухав понад 50 осіб. Чую дуже багато цікавого. Звертаються у більшості питань – це здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень. Активізували діяльність по заслуховуванню таких проваджень, максимально будемо реагувати на такі звернення.

Для того, щоб жителям віддалених районів області було легше потрапити на прийом до прокурора запровадять спілкування за допомогою скайпу.

– Знаю, що багато людей доїжджають з районів в Тернопіль, щоб зустрітися з прокурором, – каже Петро Бойко. – Оскільки не кожен день можу вибувати для проведення особистого прийому до краян, тому мною зараз внесена ідея, і вона перебуває у стадії активного відпрацювання, запровадження системи скайп-зв’язку. Технічні можливості для цього вже відпрацьовані і будемо організовувати особистий прийом за допомогою новітніх технологій. Людині, яка проживає на значній відстані від Тернополя, буде надана можливість прибути у найближчу до неї прокуратуру і за допомогою скайпу поспілкуватися особисто зі мною. Як тільки ця система запрацює, ми оголосимо про це. Сподіваюсь, це дозволить чути більше людей і спілкуватися з ними, бачачи їх перед собою.

Ольга Трач

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