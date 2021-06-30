З прокльонами запхала назад: жінка висмикувала квіти на клумбі біля міськради. ВІДЕО

У Бережанах жінка намагалася поцупити квіти із клумби біля ратуші.

Очевидцем цього неподобства став Ігор Якубовський, котрий опублікував відповідне відео у Фейсбуці.

“…нині , 28 червня , ранок , сквер і клумби з тилу Ратуші ,— “я хотіла на цвинтарі посадити” , отримала зауваження і з прокльонами “запхала” на місце …

…Бережанці курва !…”, – написав чоловік.

У коментарях люди обурюються таким вчинком жінки і зазначають, що вона краде, фактично, сама у себе.

“Добре, що маска є. Карантину дотримуються навіть при крадіжці квітів”, – зауважила Марія Видойник.