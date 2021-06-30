У Бережанах жінка намагалася поцупити квіти із клумби біля ратуші.
Очевидцем цього неподобства став Ігор Якубовський, котрий опублікував відповідне відео у Фейсбуці.
“…нині , 28 червня , ранок , сквер і клумби з тилу Ратуші ,— “я хотіла на цвинтарі посадити” , отримала зауваження і з прокльонами “запхала” на місце …
…Бережанці курва !…”, – написав чоловік.
У коментарях люди обурюються таким вчинком жінки і зазначають, що вона краде, фактично, сама у себе.
“Добре, що маска є. Карантину дотримуються навіть при крадіжці квітів”, – зауважила Марія Видойник.
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