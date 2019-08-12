Команда Креатор-Буду, яка розпочала своє професійне життя на ринку будівництва Тернополя 13 років тому, сьогодні є справжньою будівельною імперію всеукраїнського рівня.

За цей час підприємство збудувало понад 50 житлових об’єктів, які є архітектурною гордістю нашої держави. Філії компанії Креатор-Буд успішно працюють у Тернополі, Львові та Києві.

З нагоди професійного свята, свій дружній колектив привітав Голова Ради директорів компанії Креатор-Буд Ігор Гуда.

“Дорогі колеги! Праця будівельника відповідальна і непроста. Це командна робота, де значимість кожного є очевидною. Сьогодні Креатор-Буд – це компанія, яка має чим пишатись. І йдеться не тільки про кількісну характеристику зведених будинків та географію нашої роботи в Україні. Радію тому, що Креатор-Буд – це, першочергово, бренд якості, бренд, якому довіряють в Україні, який з року в рік підвищує свій статус і працює на результат. Ми є невід’ємною частиною архітектурного і соціального життя країни. З професійним святом щиросердечно вітаю усіх колег-будівельників. Міцного здоров’я Вам і Вашим родинам. І нехай з Господньою допомогою втілюються у життя України наші найсміливіші проекти!”