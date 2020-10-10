Тернопіль з понеділка перейде до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняли на засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС. У цій карантинній зоні залишатимуться й усі інші населені пункти області.

Протягом двох тижнів рівень захворюваності у Тернополі знижувався, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Це дало підстави перевести обласний центр до «помаранчевої» червоної зони. Втім, наприкінці тижня негативна тенденція COVID-19 повернулася.

«Ми давно відстежуємо таку ситуацію, що епідемія в нашому регіоні проходить хвилеподібно. Протягом цих двох тижнів спостерігалася позитивна тенденція в епідпроцесі. Це стосувалося і міста й області. Але наприкінці цього тижня негативна тенденція повернулася. Ми почали реєструвати значно більше хворих. До прикладу, минулої доби виявили по області 305 інфікованих, у Тернополі – 60. Це досить різкий підйом захворюваності, порівняно з іншими днями. Важливий показник, який враховується під час віднесення регіону до тої чи іншої зони, заповненість лікувальних закладів. Нині завантаженість ліжкомісць хворими складає 47%, якщо враховувати осіб з підозрами на коронавірус».

Нагадаємо, рівень захворюваності на COVID-19 в області у 2,5 рази перевищує загальнодержавні показники. Втім, у «помаранчевій» зоні, відповідно до нових вимог Уряду, залишаються лише базові карантинні вимоги щодо маскового режиму та соціальної дистанції.