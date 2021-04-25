Очне навчання відновлюють у старших класах загальноосвітніх шкіл Тернополя. У звичному режимі працюватимуть початкові класи та дошкільні навчальні заклади.

Як запевнила на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, ситуація із захворюваністю серед учнів і вчителів повністю стабілізувалася. Це дозволяє відновити очний навчальний процес і в старших класах.

“Рішення, які ми минулого штабу приймали, щодо плавного відновлення очного навчання, змішаної форми навчання, дали результат. Зараз бачимо тенденцію до зменшення захворюваності. Це актуально і для учнів шкіл, і для вихованців садків. Стабільна ситуація також і в дошкільних установах. Раніше була ситуація в деяких школах, що не було кому читати уроки. Протягом канікул, дистанційного навчання ситуація стабілізувалася. Також ми мали плавний перехід у старших класах, коли діяла змішана форма навчання. Тоді директори, вчителі стежили за якістю навчального процесу. Минулого тижня ми мали 9 класів початкової школи закритих, то на понеділок лишається лише один. У результаті наради, яку було проведено з директорами, поступила пропозиція щодо відновлення повністю очного навчання з 26 квітня у 5-11 класах з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. Тож з понеділка ми всі без винятку переходимо на очну форму навчання”, – зазначила Ольга Похиляк.

Додамо, минулого тижня у старших класах загальноосвітніх шкіл Тернополя діяла змішана форма навчання. Учні відвідували навчальні заклади через день.