Ще чотири райони Тернопільщини потрапили до «червоної» зони епідемічної небезпеки. До цієї карантинної зони віднесли Козівський, Підволочиський, Підгаєцький і Тернопільський райони. Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З понеділка у «червоній» зоні перебуватиме 11 населених пунктів в області, – про це зазначила заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська. Там рівень захворюваності перевищує 320 випадків на сто тисяч населення.

«Якщо медична мережа не зможе впоратися із наданням допомоги хворим на коронавірус, то буде введений жорсткий карантин. Наразі ж ми живемо в умовах адаптивного карантину. Бачимо, що захворюваність зростає по всій області. Як наслідок – зростає кількість населених пунктів, які потрапляють до червоної зони. У «червоній» зоні епідемічної небезпеки населений пункт перебуває два тижні. Втім, якщо територія у «помаранчевій» зоні, і ситуація там погіршується, то вона може бути переведена у «червону» зону і за тиждень. Ми бачимо, що ситуація в нашій області зараз є складною. Рівень захворюваності збільшується. Нині маємо лабораторно підтверджених 18 610 випадків, а за добу додалося 332 нових випадків. Рівень наповненості хворими у лікарнях перевищує 50%. Негативна тенденція зберігається. Тому велике прохання – ставитися серйозно до ситуації, носити маски, зберігати дистанцію, берегти своє здоров’я».

Нагадаємо, у «червоних» зонах епідемічної небезпеки заборонено відвідувати розважальні заклади, кафе, ресторани. У громадському транспорті можна перевозити пасажирів лише на сидячих місцях. Також заборонене проведення масових заходів більш, як для двадцяти людей.