З понеділка, 11 січня, навчання у всіх школах Тернополя буде проводитися виключно у дистанційному режимі.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

“У зв’язку з жорстким вимогами Кабінету міністрів України щодо локдауну, який запроваджений на всій території України, з 11.01.21 забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами.

Інформуємо, що навчання в освітніх закладах міста з понеділка, 11 січня, для усіх школярів буде виключно у дистанційному режимі.

Просимо вибачення за тимчасові незручності”, – ідеться у повідомленні.