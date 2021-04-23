З понеділка тернопільські кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях

Наступного тижня у Тернополі ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Послабити карантин вирішили через стабілізацію захворюваності із COVID-19.

Втім, заклади громадського харчування у Тернополі повинні завершувати роботу до 22.00, а розрахункові операції мають зупинятися до 21.00.

«Оперативний штаб вирішив взяти до відома інформацію в громаді з приводу захворюваності на COVID-19. З 26 квітня дозволено відновити роботу закладів громадського харчування, заборонивши роботу після 22.00 та до 7.00 із забороною проведення розрахункових операцій після 21.00, крім адресної доставки та замовлень на виніс», – зазначав начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Ресторани далі зобов’язані дотримуватися санітарно-епідемічних правил, визначених постановою Кабміну. За виконанням вимог стежитимуть поліціянти.