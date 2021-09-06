З понеділка: стало відомо, коли Україна може перейти у “жовту” зону

МОЗ подав подання Кабміну щодо переведення України в “жовту” зону карантину. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова головаи МОЗ Віктора Ляшка в ефірі “Україна 24”.

За його словами, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну з “зеленої” в “жовту” зону.

“МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Більше від усього, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки”, – повідомив Ляшко.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузин анонсував введення найближчим часом “жовтої” зони карантину в країні.