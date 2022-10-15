З 17 жовтня школи та виші на Тернопільщині можуть відновлювати очне навчання.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки військової адміністрації Ольга Хома. Втім, за бажання діти мають право на дистанційну форму.

«Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти, з понеділка ми відновлюємо освітній процес. Зрозуміло, що місцеві органи влади самостійно приймають рішення щодо форми навчання: чи це буде очна форма навчання, чи це буде дистанційне навчання, чи змішана форма. Але разом з тим хочу наголосити, що ці заклади освіти, які мають погодження від державної служби з надзвичайних ситуацій, тобто їхні укриття відповідає вимогам чинного законодавства, такі заклади освіти з понеділка можуть розпочати освітній процес з офлайн-форми для того, щоб наші діти і надалі соціалізовувалися, спілкувалися між собою», – зазначила Ольга Хома.

Отже, органи місцевого самоврядування самостійно вирішуватимуть щодо форми навчання у школах. Виші також мають можливість практикувати різні форми освітнього процесу, в тому числі й очне навчання.