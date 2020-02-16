Сильний вітер з понеділка ускладнюватиме синоптичну ситуацію на Тернопільщині. Його пориви посилюватимуться до двадцяти метрів за секунду.

Щодо температурних показників, то вони залишатимуться плюсовими та зберігатимуть тенденцію до підвищення.

Здоровенний циклон з центром під Ісландією наганятиме ураганні вітри завтра на Велику Британію, країни Скандинавії та, взагалі, охопить сильним вітром значну частину Європи, – розповідає синоптик Наталка Діденко. На Тернопільщині вітри посиляться у понеділок.

«У неділю до нас не дотягне ані вітром, ані опадами – стане на захист антициклонічна смуга, смуга високого атмосферного тиску. Поки в Україні синоптична ситуація очікується сприятливою. Опадів не буде, сильного вітру не буде, а буде тепла погода. Протягом 16 лютого очікується +4+9 градусів. У понеділок посилиться відчутно вітер», – зазначає Наталка Діденко.

Отже, наступний тиждень принесе на Тернопільщину вітряну погоду. Також далі можливі невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Софія Романська