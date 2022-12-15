В ході чергового обміну полонених з російського полону повернулося чотири військовослужбовці нашої бригади.

На даний час бійці проходять лікування та реабілітацію в госпіталі на підконтрольній Україні території, там їм надають психологічну та медичну допомогу. Про це повідомили на сторінці 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

14 грудня вдалося звільнити 64 українських військових та громадянина США. Також повернули тіла чотирьох загиблих. Про це представників ЗМІ повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак. За його словами 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.