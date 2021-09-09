З початку вересня у Тернополі виявили шістьох нелегалів

Цільові профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант» стартували на Тернопільщині 1 вересня. Основна мета – нагляд та контроль за виконанням законодавства в міграційній сфері.

Упродовж місяця співробітники поліції спільно з працівниками Управління Державної міграційної служби та Служби безпеки України в області проводитимуть відпрацювання та перевірятимуть законність перебування на території краю іноземних громадян. В зоні особливої уваги будуть хостели, готелі, залізничні та автовокзали, розважальні, а також громадські заклади.

За дев’ять днів профілактичних заходів правоохоронці виявили на Тернопільщині шістьох іноземців, які порушили міграційне законодавство. На даних осіб працівники Управління Державної міграційної служби в області склали протоколи за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, співробітники відділу міграційної поліції направили в міграційну службу подання про примусове повернення порушників до країни походження.