З початку року тернополяни витратили на нові авто 19 мільйонів доларів

Впродовж січня-вересня поточного року в Тернополі та області придбали 730 нових автомобілів на загальну суму 19 млн доларів США.

Серед брендів на Тернопільщині найчастіше купували Renault. За 9 місяців зареєстрували 240 авто цього бренду. Також тернополяни часто обирали Toyota (105 авто) і Nissan (50 авто), – йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Найпопулярнішою моделлю був кросовер Renault Duster. Крім нього у регіоні часто реєстрували Toyota RAV4 і Kia Sportage.

З січня по вересень зареєстрували 605 кросоверів, що складає 82% від загального обсягу авторинку регіону. Частка машин з дизельними силовими агрегатами склала 32%. Щодо цінових сегментів, то 19% – автомобілі вартістю понад 35 тис. доларів США без врахування вартості додаткового обладнання.

Загалом в Україні за вказаний період придбали майже 60 тис. нових автомобілів на загальну суму 1,8 млрд доларів США. Найбільше автомобілів зареєстрували у липні, коли українці придбали понад 8 тис. авто. Найважчим місяцем для автодилерів був квітень. Через карантинні обмеження в Україні в цей місяць зареєстрували лише 3,7 тис. нових автомобілів. Нагадаємо, у першому півріччі у Тернополі та області придбали 500 нових автомобілів. Загальна сума витрат на покупку цих авто тоді склала 13 млн доларів США.