З початку року населення Тернопільщини скоротилося майже на п’ять тисяч людей

Чисельність наявного населення у Тернопільській області, за оцінкою, на 1 серпня 2021 року становила 1025780 осіб.

Упродовж січня–липня 2021 року чисельність населення зменшилася на 4782 особи. Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 5406 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 624 особи.

У січні–липні 2021 року в області народилося 4229 дітей, що на 273 дитини менше, ніж у січні–липні 2020 року.

Упродовж січня–липня 2021 року зареєстрували 9635 померлих, що на 1128 осіб більше, ніж за відповідний період минулого року.