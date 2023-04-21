З початку року на Тернопільщині завдяки “радарам” впіймали понад сім тисяч “шумахерів”

Інспектори патрульної поліції контролюють дотримання водіями швидкісного режиму за допомогою лазерних приладів TruCam.

Прилади TruCam використовуються для вимірювання швидкості руху на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Від початку 2023 року, під час контролю швидкості за допомогою приладу TruCam, поліцейські виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 7150 водіїв.

Нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів — тягне за собою штраф в розмірі 340 гривень.