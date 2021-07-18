З початку року на Тернопільщині втопилося майже два десятки людей

Троє людей втопилося учора на водоймах області. Під час купання загинули 30-річний мешканець Тернопільського району, 50-річний чоловік зі Збаража та 48-річний чоловік із Зборівської громади.

Трагічні випадки пов’язані із нехтуванням правил безпечного відпочинку.

Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, від початку року на Тернопільщині втопилося 18 людей, серед них троє – неповнолітні.

«У дні літньої спеки, яка зараз панує на теренах нашого краю багато людей рятуються від палючого сонця на берегах водойм. Та не кожен дотримується правил безпечної поведінки на воді. Ціна такої необачності іноді надто висока… З початку року у водоймах Тернопільської області вже загинули 18 людей, з них 3 неповнолітніх. Відлік життів, забраних водою, продовжено 15 липня. Цього дня втопились 3 людини. Зокрема, у Збаражі в місцевому ставі, на відстані орієнтовно 2 метри від берега, виявлено тіло місцевого жителя, 1970 року народження. Ймовірна причина смерті – утоплення. Для вилучення тіла загиблого з води на місце події залучався резервний караул пожежно-рятувальної частини. У с. Кабарівці Зборівської громади в місцевому ставі, на відстані орієнтовно 40 метрів від берега, виявлено тіло місцевого жителя, 1973 року народження. Ймовірна причина смерті – утоплення. У селі Тростянець Тернопільського району в місцевому ставі виявлено тіло жителя с. Квіткове 1991 рок народження. Тіло загиблого витягнуто з води місцевим населенням».

Рятувальники зазначають: під час спеки трагічних випадків на воді більшає. Відтак жителів краю просять не нехтувати правилами безпеки.