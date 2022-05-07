З початку поточного року в області зареєстровано 1098 пожеж. У полум’ї загинули 13 та зазнали травмування 12 людей! Вогнем завдано великих економічних втрат: знищено та пошкоджено 231 будівлю, 39 одиниць автотехніки, повідомляють у ДСНС.

Як свідчить статистика, домінуючими є пожежі, що виникли через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації нагрівальних приладів. В переважній більшості винуватці – самі люди: зазвичай до лиха призводить нехтування елементарними правилами пожежної безпеки.

5 травня з метою профілактики пожеж та інших надзвичайних подій на об’єктах з цілодобовим перебуванням людей, розташованих на території Тернопільського району фахівці Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань пожежної безпеки в одному з корпусів Західноукраїнського національного університету.

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Під час рейду рятувальники зустрілись з адміністрацією установи та вимушеними переселенцями, що на даний час проживають там. Співробітники служби порятунку надали присутнім роз’яснення щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, пояснили правила користування первинними засобами пожежегасіння, провели профілактичні бесіди та інструктажі щодо дій у випадку виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів, а також роздали пам’ятні застережні листівки актуальної тематики.