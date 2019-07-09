Від початку 2019 року близько 500 жителів Тернопільської області уклали контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України.

Про це повідомив начальник відділу комплектування та призову – заступник військового комісара Тернопільського облвійськкомату підполковник Петро Сирко.

За його словами в усіх районах області постійно відбуваються різноманітні заходи спрямовані на підтримку престижу військової служби за контрактом, яка зараз визнана у Збройних Силах України пріоритетною та розрахована на середнє і молоде покоління – на потенційних Захисників Вітчизни.

– Представники військових комісаріатів області здійснюють роз’яснювальну роботу для цивільного населення про напрямки комплектування ЗСУ. Зокрема, у населених пунктах Тернопільщини в найбільш людних місцях розгортаються агітаційно-інформаційні намети, де спільно із представниками бойових військових частин розповідають про перевагу служби за контрактом, – зазначив підполковник Петро Сирко.

Він також повідомив, що зараз контракт зі Збройними Силами можуть підписувати чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки від 18 до 45 років. Для вибору фаху та місця подальшого проходження контрактної служби пропонується широкий спектр військових спеціальностей у різних видах та родах військ. Для Тернопільщини перевага надається військовим частинам бойового складу Західної України. Крім того, органи місцевого самоврядування області надають одноразову допомогу в розмірі до 15 тис.грн. кожному громадянину краю, які підписали контракт для проходження військової служби у ЗСУ.

Слід також відзначити, що зважаючи на характер та особливості проходження служби у Збройних Силах України військовослужбовцям надається окремий статус – це набір прав і свобод у поєднанні із обов’язками та відповідальністю, що встановлені нормативно-правовими актами та законами держави і гарантуються Конституцією України.

Василь ЛАБАЙ, #АрміяInform_Тернопіль

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