З 12 березня в Україні запроваджено карантин, жорсткіші попереджувальні заходи діють з 6 квітня- за їх дотриманням стежить поліція, що несе посилено службу.

– З початку дії карантинних заходів поліцейські Тернопільщини склали 48 адміністративних протоколів, – розповів заступник начальника управління превентивної діяльності Василь Дідух. – Притягнення до відповідальності – це крайній захід. Наше завдання – попередити, роз’яснити, запобігти. Проте є люди, котрі свідомо ігнорують превентивні заходи.

Станом на 8 квітня поліцейські Тернопільщини здійснили перевірку 11022 об’єкти, що здійснюють господарську діяльність у сфері надання послуг.

Загалом складено 48 адміністративних протоколів за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей ). З них 16 -відносно посадових осіб, один – щодо керівника підприємства, 11 – відносно працівників підприємств, установ, два – за порушення самоізоляції, решту – щодо фізичних осіб.

На даний час 43 протоколи направлено до суду.