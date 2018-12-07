З Почаївської лаври зникли цінні картини, – заява активістів

07/12/2018 Розмір тексту:

28 листопада 2018 року розпорядженням Кабінету Міністрів України скасовано постанову КМУ від 17 липня 2003 р. № 438-р «Про виключення з складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Свято-Успенської Почаївської лаври». Відповідно, визначний духовний центр повернувся до складу Кременецько-Почаївського державного історично-архітектурного заповідника.

Зважаючи на те, що довгий час Свято-Успенською Почаївською Лаврою, яка є державною пам’яткою архітектури і історичною цінністю, безконтрольно розпоряджалася місцева релігійна громада, комісія Кременецько-Почаївського ДІАЗу 5 грудня провела ревізію. Зокрема, фахівці перевірили наявність об’єктів культурної спадщини, які тут мають бути відповідно до реєстру.

По наявній у нас інформації, при проведенні перевірки, представниками комісії Кременцько-Почаївського ДІАЗу було виявлено недостачу державного майна, яке має велику культурну і історичну цінність, зокрема:

– станкова картина «Марія і Єлізавета»;

– станкова картина «Св. Паісій»;

– станкова картина «Вигнання торгуючих із храму»;

– станкова картина «Поклоніння золотому тільцю»;

– станкова картина «Обнаружения Мойсея»;

– станкова картина «Мучеництво архідеякона Стефана»;

– станкова картина «Іван Дамаскін і Максим Проповідник»;

– станкова картина «Св. Петро»;

– станкова картина «Апостол Павло»;

– станкова картина «Притча про злих виноградарів»;

– станкова картина «Святий Онуфрій»;

– станкова картина «Христос благословляє дітей»;

– станкова картина «Притча про робочих виноградарів»;

– станкова картина «Іван Богослав»;

– станкова картина «Портрет невідомого архієрея»;

– станкова картина «Амвросій Медіоланський і імператор Феодосійський»

– станкова картина «Апостол Варфоломій»;

– станкова картина «Іван Хреститель»;

– станкова картина «Каїн і Авель».

Зникнення такої кількості картин є непоправною шкодою культурній спадщині українського народу.

Зважаючи на наведені факти, «Вільні Люди Тернопіль» вимагають від Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, УСБУ в Тернопільській області та Прокуратури Тернопільської області:

Відкрити за вказаним фактом кримінальне провадження, в рамках якого:

– Провести повну, детальну перевірку зазначених обставин зникнення матеріальних цінностей із Свято-Успенської Почаївської Лаври;

– Знайти винних у викраденні предметів культурної спадщини або осіб, чия злочинна недбалість призвела до їх зникнення, та притягнути їх до відповідальності;

Виявити місцезнаходження зазначених цінностей і вжити всіх можливих заходів для їх повернення.