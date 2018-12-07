З Почаївської лаври зникли цінні картини, – заява активістів
28 листопада 2018 року розпорядженням Кабінету Міністрів України скасовано постанову КМУ від 17 липня 2003 р. № 438-р «Про виключення з складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Свято-Успенської Почаївської лаври». Відповідно, визначний духовний центр повернувся до складу Кременецько-Почаївського державного історично-архітектурного заповідника.
Зважаючи на те, що довгий час Свято-Успенською Почаївською Лаврою, яка є державною пам’яткою архітектури і історичною цінністю, безконтрольно розпоряджалася місцева релігійна громада, комісія Кременецько-Почаївського ДІАЗу 5 грудня провела ревізію. Зокрема, фахівці перевірили наявність об’єктів культурної спадщини, які тут мають бути відповідно до реєстру.
По наявній у нас інформації, при проведенні перевірки, представниками комісії Кременцько-Почаївського ДІАЗу було виявлено недостачу державного майна, яке має велику культурну і історичну цінність, зокрема:
– станкова картина «Марія і Єлізавета»;
– станкова картина «Св. Паісій»;
– станкова картина «Вигнання торгуючих із храму»;
– станкова картина «Поклоніння золотому тільцю»;
– станкова картина «Обнаружения Мойсея»;
– станкова картина «Мучеництво архідеякона Стефана»;
– станкова картина «Іван Дамаскін і Максим Проповідник»;
– станкова картина «Св. Петро»;
– станкова картина «Апостол Павло»;
– станкова картина «Притча про злих виноградарів»;
– станкова картина «Святий Онуфрій»;
– станкова картина «Христос благословляє дітей»;
– станкова картина «Притча про робочих виноградарів»;
– станкова картина «Іван Богослав»;
– станкова картина «Портрет невідомого архієрея»;
– станкова картина «Амвросій Медіоланський і імператор Феодосійський»
– станкова картина «Апостол Варфоломій»;
– станкова картина «Іван Хреститель»;
– станкова картина «Каїн і Авель».
Зникнення такої кількості картин є непоправною шкодою культурній спадщині українського народу.
Зважаючи на наведені факти, «Вільні Люди Тернопіль» вимагають від Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, УСБУ в Тернопільській області та Прокуратури Тернопільської області:
Відкрити за вказаним фактом кримінальне провадження, в рамках якого:
– Провести повну, детальну перевірку зазначених обставин зникнення матеріальних цінностей із Свято-Успенської Почаївської Лаври;
– Знайти винних у викраденні предметів культурної спадщини або осіб, чия злочинна недбалість призвела до їх зникнення, та притягнути їх до відповідальності;
Виявити місцезнаходження зазначених цінностей і вжити всіх можливих заходів для їх повернення.
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