Пенсіонерки у Тернополі готують вареники та інші страви для українських захисників. Жінки збираються у міському територіальному центрі з першого дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тернополянка Галина щотижня відвідує волонтерський центр. Жінка окрім приготування вареників також плете маскувальні сітки.

«Загалом роботи дуже багато. Постійно потрібні робочі руки. Ми не можемо сидіти осторонь. Тому приходимо сюди, приносимо продукти, ліпимо вареники, готуємо салати, випічку, а також плетемо маскувальні сітки. Тішить, що можемо хоч трохи долучитися до цієї боротьби за нашу країну, підтримуючи наших хлопців».

У терцентрі наголошують: допомагають військовим з 2014 року. Від першого дня повномасштабного вторгнення працює гаряча лінія, гуманітарний штаб продовжує щоденно роботу, а пенсіонери Тернополя плетуть сітки, готують їжу, закуповують амуніцію, речі, ініціюють збір коштів.