25 червня рятувальники провели тактико-спеціальні навчання на контейнерному складі залізничної станції «Тернопіль», що знаходиться на вулиці Поліська 16.

Такі заходи є надзвичайно важливі, адже дозволяють відпрацювати дії служб цивільного захисту при надзвичайних ситуаціях різного типу, повідомляють в Управлінні ДСНС.

За легендою, пожежа виникла у пасажирському салоні мотор-вагону приміського дизель-поїзда. Орієнтовна площа загорання становила 75 м.кв. За інструкцією взаємодії черговий направив до місця виникнення події пожежний поїзд станції Тернопіль та повідомив про загорання вогнеборців.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було знеструмлено об’єкт, проведено евакуацію пасажирів з вагонів з дотриманням заходів безпеки, а також розпочато гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

За лічені хвилини до місця події прибули підрозділи Служби порятунку. Проклавши рукавні лінії, бійці ДСНС розпочали ліквідацію загорання. У проведенні навчань було залучено 6 одиниць техніки та пожежний поїзд.

На завершення заходу були підведені підсумки та проаналізовано дії підрозділів Служби порятунку.