З освячення і благословення: розпочала роботу міськрада нового скликання. ФОТО

Сьогодні, 18 листопада, розпочала роботу Тернопільська міська рада нового, XIII скликання.

Перша сесія несе більш формальний, святковий характер, пише Терміново. Адже сесію скликала Територіальна виборча комісія, щоб оголосити результати виборів та затвердити повноваження новообраних депутатів та міського голови.

На початку засідання голова ТВК Тетяна Семусь зачитала прізвища усіх депутатів і їм видали посвідчення.

Далі міський голова Сергій Надал та депутати прийняли присягу, в якій поклялися служити громаді, дотримуватися законів, охороняти законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Присутніх на плідну працю поблагословили представники духовенства.

– Маєте відповідальність – творити добро. На вас особлива відповідальність за благо, за добро, яким буде життя міста і нашої територіальної громади, – наголосив під час виступу єпископ архієпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ Нестор.

Він побажав депутатам твердості у прийнятті правильних рішень. А митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василь Семенюк окропив депутатів свяченою водою. Цей акт у християнській вірі символізує очищення від усякого зла.

Через карантинні обмеження, сесія відбувається не в приміщенні міськради, а в “Перемозі” задля дотримання належної соціальної дистанції. Тож депутати змушені голосувати шляхом підняття руки.

Загалом на сесії визнали повноваження наступних депутатів Тернопільської міської ради восьмого скликання:

Баб’юк Марії Петрівни

Вовк Любові Ігорівни

Волянської Ружени Ігорівни

Вонса Ігоря Васильовича

Гевка Віктора Леонідовича

Гевко Галини Орестівни

Гірчака Ігоря Ярославовича

Головко Мар’яни Василівни

Горохівського Антона Миколайовича

Грицишина Андрія Антоновича

Дерецького Миколи Володимировича

Ергешова Рустама Султанбековича

Зіня Івана Федоровича

Климчука Олега Андрійовича

Ковалика Івана Ігоровича

Міська Володимира Володимировича

Навроцького Романа Ярославовича

Овчарука Віктора Вікторовича

Паньків Наталії Миколаївни

Пачковської Марії Дмитрівни

Похиляк Ольги Петрівни

Прокопів Ліни Анатоліївни

Редькви Назарія Михайловича

Різника Олега Івановича

Россомахи Олександра Володимировича

Сиротюка Михайла Мирославовича

Смакоуза Юрія Георгійовича

Смика Олександра Івановича

Сороколіта Івана Леонідовича

Торожнюка Романа Васильовича

Турського Ігоря Володимировича

Фаріончука Дениса Володимировича

Фартушняка Юрія Анатолійовича

Феціци Христини Миколаївни

Хоркавого Віталія Володимировича

Цибульського Андрія Івановича

Чашки Марії Теодорівни

Чванкіної Олесі Володимирівни

Шатарського Артура Яремовича

Шахін Ольги Анатоліївни

Шморгая Олега Васильовича

Юрик Мар’яни Ігорівни