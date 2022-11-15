З ниток і любові: у Тернополі пенсіонери в’яжуть шкарпетки для ЗСУ. ВІДЕО

У Тернополі пенсіонери в’яжуть теплі речі для бійців ЗСУ.

Зокрема, руками бабусь створюються шкарпетки балаклави та шапки, пише “Файне місто”.

Як розповіла завідувачка відділення денного перебування терцентру Світлана Чайківська, заняття відбуваються щопонеділка о 12 годині.

“Вже наближається холод, тому нашим військовим потрібні теплі речі. Серед відвідувачів терцентру з’явилася ініціатива виготовляти шкарпетки, балаклави і шапки для військових. Є майстриня, яка керує роботу і координує відвідувачів. Вона навчає людей виготовляти ці вироби, а вони вже вдома в’яжуть речі і приносять готові вироби. Потім ми організовано відправимо їх бійцям”, – каже Світлана.

Наразі бабусі зв’язали більше 15 пар шкарпеток. Планують зробити ще більше, але бракує матеріалів. Тому всіх небайдужих просять приносити нитки до терцентру, що знаходиться на вулиці Лисенка, 8.

“Ми тут всі майстрині, всі в’яжемо. В’яжу шкарпетки вечорами по 3 години. Щоб зв’язати пару, треба близько 10 годин. Хочу щоб та людина, яка отримає цю пару, отримала і частинку нашого тепла, любові, захисту. Ми в’яжемо з такою енергетикою і бажаємо їм перемоги”, – ділиться відвідувачка.

Нагадаємо, у Тернополі пенсіонери можуть цікаво та з користю провести час. Участь у всіх заходах безкоштовна.