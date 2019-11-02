Працівниками Тернопільської місцевої прокуратури спільно із працівниками УСБ України в Тернопільській області викрито нелегальний кар’єр, що діяв в обласному центрі.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури області, нелегальний кар’єр розташований неподалік юридичного факультету ТНЕУ та поруч із футбольним майданчиком і тенісними кортами.

Урвище, провалитись у яке чи не щодня ризикували десятки дітей, викопала одна з відомих будівельних фірм, без будь-яких дозволів і рішень.

Під виглядом сумнівних робіт з упорядкування території працівники будівельної компанії самостійно видобули та вивезли сотні вантажівок піску, який вочевидь використовували під час спорудження та впорядкування території багатоповерхових новобудов.

За даними Держгеокадастру, ділянка на якій копали пісок, перебуває у комунальній власності міськради.

Об’єм видобутого з кар’єру піску, за попередніми оцінками, є доволі значним і на ринку його вартість могла коштувати від 3 до 5 мільйонів гривень.

На даний час досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії в межах кримінального провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.