Муніципальні інспектори перевіряють квитки у пасажирів громадського транспорту Тернополя. За безквитковий проїзд передбачений штраф: у тролейбусах – 120 грн, у маршрутках – 140 грн.

Застосовуватимуть штрафи наступного тижня, а поки «зайці» відбуваються попередженнями.

Контролери також відстежують, чи водії видають квитки, – розповів начальник муніципальної інспекції Ігор Максимів. Перевіряють у громадському транспорті і на дотримання карантинних вимог.

«Цього тижня такі перевірки спрямовані на профілактику порушень, а наступного тижня порушників притягуватимуть до відповідальності. Це, зокрема, стосується і пасажирів, і водіїв. Оскільки контроль відбувається і за видачею проїзних квитків».

Маршрутки і тролейбуси Тернополя облаштують відеокамерами. За допомогою відеоспостереження реєструватимуть порушення правил проїзду, а також дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

«Транспорт працює в масковому режимі. Всі водії попереджені про те, що пасажирів можна перевозити винятково в масках, а також лише на сидіннях, передбачених заводом-виробником. Працівниками управління проводиться перевірка і дійсно є підтверджено, що дезінфекція транспорту проводиться регулярно. Спільно з перевізниками для уникнення перевантаження на окремих маршрутах складається можливість збільшення кількості транспорту. Це для того щоб не було невдоволення мешканців, а також для того, щоб не було перевищення передбачених норм», – зауважив начальник міського управління транспорту Олег Вітрук.

Облаштувати громадський транспорт Тернополя камерами планують до кінця липня. Це дозволить оперативно відстежувати, як працюють маршрутки і тролейбуси.

Софія Романська