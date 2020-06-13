Всесвітній день бігу зібрав любителів здорового способу життя біля причалу тернопільського ставу. Легкоатлети влаштували масову пробіжку навколо водойми.

Тернополянка Людмила долучилася до команди тернопільських рандеївців два роки тому. Нині дівчина не уявляє свого життя без щотижневого тренування. “Всесвітній день бігу — це була чергова нагоди зібратися, потренуватися, а також подумати над тим, як біг змінив моє життя. Насамперед я стала здоровішою, не турбують ніякі болі, не страшні застуди і віруси. Біг дає багато енергії, допомагає відчувати себе живою, активною, сильною”.

Під час суворого карантину пробіжки команди “Рандей” не відбувалися. Завдяки послабленням обмежень, тренування відновили. Організатори забігів кажуть, що спека їм не на заваді. “Чергова субота, спекотній літній день та безліч щирих посмішок наших бігунів. Наводить на думку, що потрібно цінувати те, що маємо на даний момент. Адже ще кілька тижнів тому, ми не мали змоги насолоджуватись красою тернопільської набережної, та жадібно ловити власним тілом сонячне проміння. Добра третина рандеївців сьогодні провели забіг напів голяка. А ще сьогодні відбувся другий етап Гран Прікс від Ternopil Running Club. Багато хто скористався командним духом рандеївців, та продовжив звичні 5 кілометрів, ще двома, щоб здолати цей етап змагань. Отже, друзі, не забуваємо про безпеку, дотримуємось дистанції та продовжуємо бігати!”

Тренування бігунів проходять щосуботи. Охочих приєднатися до команди місцевих легкоатлетів чекають на набережній тернопільського ставу о 8:45.

Софія Романська