Змагання першості з плавання організували у Тернополі з нагоди дня Святого Миколая. Силами мірялися юні вихованці ДЮСШ.

Тернополянка Ольга Кушнірук прийшла на змагання з плавання, щоб підтримати сина. Жінка сама захоплюється плаванням і займається цим видом спорту разом з дитиною.

«Хоч це аматорські заняття з плавання, але я займаюся ними по спеціальній програмі. Плавання допомагає мені тримати себе в формі. Побачила, що в сина теж є задатки до цього виду спорту і віддала його на плавання. Ось і ми дійшли до перших у своєму житті змагань, показали результати досить непогані. Сподіваюся, у дитини любов до плавання тільки посилиться».

За словами організаторів, у змаганнях Першості “ДЮСШ” з плавання, які присвячені Дню Святого Миколая, брали участь дівчата і юнаки (2008-2009 р.н., 2010-2011 р.н., 2012-2013 р.н.).

Софія Романська