У Тернополі на Майдані Волі з нагоди Дня міста вручили нагороди захисникам України, а також підняли прапори військових підрозділів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні у День міста ми складаємо подяку військовим, які захищають нашу країну і дають нам можливість проводити урочистості у це свято. На Майдані Волі відбулося вручення відзнак Тернопільської міської ради військовослужбовцям, також підняли прапори військових структур і Сил оборони. Ми сьогодні проводимо багато заходів, присвячених нашим захисникам, також збиратимемо донати під час мистецьких подій для допомоги військовим”, – розповіла начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міськради Світлана Козелко.

В урочистостях взяли участь представники молодіжних та мистецьких організацій, військовослужбовці, місцеві посадовці та жителі міста.

“Такі події мають велике значення для військовослужбовців. Важливо, щоб вони відчували вдячність від людей за те, що вони роблять, свою цінність. Приємно отримати відзнаку. Хоч я вважаю, що на нагороди заслуговують всі захисники України”, – зазначив військовослужбовець 35 окремого стрілецького батальйону Володимир Скорохід.

У міській раді повідомили, що відзнаки вручили 14 захисникам і захисницям України. А загалом їх отримають близько 70 військовослужбовців, однак більшість з них перебувають на службі і не змогли отримати нагороди особисто.

Після урочистостей на Майдані Волі на Микулинецькому кладовищі відбувся молебень із вшанування пам’яті загиблих Героїв України.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 серпня, Тернопіль відзначає своє 484-річчя.