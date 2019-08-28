28 серпня, з нагоди Дня міста, у відділенні «Укрпошти» відбулося спецпогашення марок та конвертів спеціальними штампами «День міста Тернопіль».

Честь погасити конверти і марки у Тернополі надали директору Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта» Любові Гринчишин та міському голові Сергію Надалу.

«Ми любимо своє місто, гордимося, що з кожним днем воно стає все кращим та кращим, – зазначає Любов Гринцишин. – Приємно, що і у відділенні «Укрпошти» вже є своя традиція з нагоди свята Дня міста проводити спецпогашення марки та конверту «День міста Тернопіль». Таким чином ми маємо можливість розносити звістку про наше місто до кожного, хто проживає в Україні та за її межами».

У свою чергу очільник Тернополя Сергій Надал привітав усіх представників Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта» з Днем міста та храмовим празником.

«У цей день висловлюю особливу подяку «Укрпошті» та усім працівникам, які щоденно виконують свою роботу на благо нашого міста та зробили такий символічний подарунок Тернополю, – зазначив Сергій Надал. – Усіх вас вітаю зі святом та бажаю здоров’я, наснаги та благополуччя».