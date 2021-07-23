З мигалками і сиренами: у Тернополі відбулося “надзвичайне” весілля

22 липня у великій, дружній родині рятувальників Тернопільщини радісна подія – на весільний рушник стали Вадим Петльовий та Марія Шершньова.

Вадим – начальник караулу частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення в м.Тернопіль. Марія – диспетчер 4-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Збараж. Обидвоє – співробітники Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Саме тут 3 роки тому вони зустрілись, познайомились та закохались. І саме звідси сьогодні, під миготіння проблискових маячків і акомпанемент звуків сирени, в кращих традиціях пожежно-рятувальної служби, вирушили у нове життя.

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС.